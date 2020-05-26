Двое детей в Вологде выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

По данным портала «Русская планета», дети госпитализированы с ожогами. При прыжке они не пострадали, их поймали. Также в квартире находился их 63-летний дедушка. Его нашли у двери, которая захлопнулась, из-за чего дети остались внутри. Мужчину госпитализировали с признаками интоксикации из-за горения.

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования двух малолетних детей», — рассказали в пресс-службе.