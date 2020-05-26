26 мая 2020, 19:36
Двое детей в Вологде выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара
Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик в Вологоде выпрыгнули из окна квартиры, в которой случился пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным портала «Русская планета», дети госпитализированы с ожогами. При прыжке они не пострадали, их поймали. Также в квартире находился их 63-летний дедушка. Его нашли у двери, которая захлопнулась, из-за чего дети остались внутри. Мужчину госпитализировали с признаками интоксикации из-за горения.
«Проводится доследственная проверка по факту травмирования двух малолетних детей», — рассказали в пресс-службе.