    26 мая 2020, 19:36

    Двое детей в Вологде выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

    Дарья Морозова

    Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик в Вологоде выпрыгнули из окна квартиры, в которой случился пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным портала «Русская планета», дети госпитализированы с ожогами. При прыжке они не пострадали, их поймали. Также в квартире находился их 63-летний дедушка. Его нашли у двери, которая захлопнулась, из-за чего дети остались внутри. Мужчину госпитализировали с признаками интоксикации из-за горения.

    «Проводится доследственная проверка по факту травмирования двух малолетних детей», — рассказали в пресс-службе.