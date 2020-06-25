Двое детей утонули на самодельном плоту в Хабаровском крае

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, три мальчика в возрасте восьми лет приехали на велосипедах к карьеру от золотодобывающих драг. Он расположен около поселка Херпучи. Мальчики решили сделать плот, чтобы поплавать на нем в «большой луже».

В результате неосторожных действий самодельный плот перевернулся. Один ребенок смог выбраться, два других — утонули.