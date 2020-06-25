25 июня 2020, 09:52
Двое детей утонули на самодельном плоту в Хабаровском крае
Двое мальчиков погибли во время катания на самодельном плоту. Он перевернулся, когда они плавали на нем в карьере у поселка Херпучи в Хабаровском крае. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, три мальчика в возрасте восьми лет приехали на велосипедах к карьеру от золотодобывающих драг. Он расположен около поселка Херпучи. Мальчики решили сделать плот, чтобы поплавать на нем в «большой луже».
В результате неосторожных действий самодельный плот перевернулся. Один ребенок смог выбраться, два других — утонули.