Двое детей ушли под воду на Сходненском канале

Несколько человек ушли под воду на Сходненском канале в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на территории Южного Тушина. Там на канале ушли под воду два человека. Согласно предварительной информации, полученной от источника, это были дети. Одного из них успели вытащить на поверхность. Поисками второго сейчас занимаются спасатели.