Двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ. Видео

Девочка попыталась спустить коляску со своим младшим братом с эскалатора в ТЦ «Мегаполис» в Москве. У нее не хватило сил ее удержать, и оба ребенка рухнули вниз. Момент ЧП сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как перевернулась коляска. Девочка, которой помогал другой ребенок, перелетела через нее и рухнула на ступеньки. На помощь детям бросились двое мужчин. Как сообщил источник ТАСС, дети получили травмы. Информации о том, где в этот момент были их родители, нет.