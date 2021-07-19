Двое детей стали жертвами пожара в Ельце

Двое детей погибли во время пожара в Ельце. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В ночь на 18 июля в три часа загорелась жилая квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме в Ельце. Жертвами пожара стали двое детей. Спасателям удалось эвакуировать из дома 20 человек.

В пожаре также пострадало личное имущество жителей и внутренняя отделка дома. Площадь возгорания заняла 15 квадратных метров. Как сообщили в Следственном комитете России по Липецкой области, в пожаре погибли девочки четырех и пяти лет. Одного мужчину госпитализировали.