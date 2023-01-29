Происшествия 29 января 2023, 19:57 Двое детей стали свидетелями двойного убийства на севере Москвы — СМИ kp.ru: двойное убийство на севере Москвы произошло на глазах у двоих детей

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Двое детей — трех и восьми лет — стали свидетелями двойного убийства на севере Москвы. Их спасла невеста зарезанного молодого человека, сообщил kp.ru со ссылкой на источник в столичной прокуратуре.

По данным собеседника издания, девушка также находилась в доме, но в момент преступления была в душе. Выйдя, она обнаружила, что отец ее жениха убивает бывшую супругу. Девушка вместе с детьми сбежала в другую комнату, заперлась там, позвонила своей сестре и рассказала о происходящем. Сестра вызвала полицию и быстро приехала на место, где тоже стала свидетельницей кровавой расправы.

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Мужчина напал с ножом на сына и экс-супругу на улице Флотской, а затем покончил с собой. По предварительным данным столичного СУ СК, бывшие супруги долго враждовали из-за того, что женщина отказывалась прописать экс-мужа в своей квартире. Накануне, 29 января, мужчина приехал в дом, где раньше жил с семьей, однако 20-летний сын не пустил его на порог. Разозлившись, отец многократно ударил парня ножом, а затем зашел в квартиру и зарезал бывшую жену. А потом покончил с собой.