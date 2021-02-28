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    28 февраля 2021, 19:09

    Двое детей провалились под лед в Саратовской области

    Алена Макаренко

    Двое детей провалились под лед и утонули в Вольске Саратовской области. Следователи начали проверку. Информация опубликована на сайте следственного управления СК России по региону.

    Двое детей провалились под лед в Саратовской области

    По предварительным данным, 28 февраля пять малолетних детей гуляли вдоль Волги. Шестилетний мальчик вышел на лед на расстоянии около 400 метров от набережной имени Злобина и провалился. На помощь бросился 11-летний брат. Однако толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, оба ребенка оказались в воде.

    Друзья, которые оставались на берегу, позвали на помощь.

    «Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняется в сообщении.

    Следователи осмотрели место происшествия. А сотрудники областной службы спасения обследовали водоем, чтобы найти тела детей.

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