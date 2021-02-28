Двое детей провалились под лед в Саратовской области

Двое детей провалились под лед и утонули в Вольске Саратовской области. Следователи начали проверку. Информация опубликована на сайте следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, 28 февраля пять малолетних детей гуляли вдоль Волги. Шестилетний мальчик вышел на лед на расстоянии около 400 метров от набережной имени Злобина и провалился. На помощь бросился 11-летний брат. Однако толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, оба ребенка оказались в воде.

Друзья, которые оставались на берегу, позвали на помощь.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточняется в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. А сотрудники областной службы спасения обследовали водоем, чтобы найти тела детей.

Ранее на Сахалине разрушился припай. Водитель снегохода едва не утонул, пытаясь перепрыгнуть трещину.