Двое детей провалились под лед в Подмосковье. Один ребенок погиб

Двое детей провалились под лед в деревне Троицкой Клинского городского округа. Бабушка не уследила за малышами, которые ушли на улицу. В результате один ребенок погиб, второй сейчас в больнице.

Об этом сообщило агентство «Москва». Оно уточнило, что двое детей вышли на замерзший пруд. Однако лед был непрочным и не выдержал их веса — малыши упали в холодную воду.

В Следственном Комитете по Московской области эту информацию подтвердили.

Двое детей, мальчик двух лет и девочка четырех лет, остались с бабушкой. Родители из Москвы привезли их к бабушке на выходные. Она их выпустила на улицу, а сама одевалась. Дети пошли на лед и провалились. Она их вытащила — один умер, второй в больнице СК по Московской области.

В ведомстве уточнили, что умерла девочка. О состоянии мальчика они не смогли ничего сказать, но, по данным агентства «Москва», он находится в тяжелом состоянии.

Там также уточнили, что следователи сейчас проводят проверку по факту смерти ребенка. В отношении бабушки никаких следственных мероприятия пока не проводят.