Происшествия 21 февраля 2023, 14:27 Двое детей провалились под лед реки в Ростове-на-Дону

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Десятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка провалились под лед и утонули в реке Мертвый Донец в районе улицы Задонской в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областное МЧС.

Свидетем трагедии стал местный сторож, который и вызвал спасателей. Спустя несколько часов поисков им удалось обнаружить и поднять тела детей на поверхность.

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Отмечается, что в настоящий момент по факту гибели несовершеннолетних проводится проверка.

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