Двое детей провалились под лед и утонули в Подмосковье

Два ребенка провалились под лед на искусственном водоеме в селе Сынково Подольского района Подмосковья. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«Дети были без присмотра. Водоем находится на территории частного домовладения. При обнаружении констатировали смерть. Пять и восемь лет, мальчики. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 17:00», — рассказали в ведомстве.

Более подробной информации о происшествии пока нет. 20 декабря в Приволжске Ивановской области утонули брат и сестра. Они возвращались домой с занятий спортом и решили срезать дорогу. Дети пошли по льду реки Шачи и провалились.