Двое детей пропали в Карачаево-Черкесии

Полиция разыскивает шестилетнего мальчика и его 13-летнюю сестру. Их мама рассказала, что они отправились гулять в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись. После этого женщина заявила в полицию.

Сейчас детей разыскивают больше 450 человек. Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица».