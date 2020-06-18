18 июня 2020, 13:56
Двое детей пропали в Карачаево-Черкесии
Двое несовершеннолетних исчезли в Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем. Об этом сообщил сайт Юга.ру.
Полиция разыскивает шестилетнего мальчика и его 13-летнюю сестру. Их мама рассказала, что они отправились гулять в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись. После этого женщина заявила в полицию.
Сейчас детей разыскивают больше 450 человек. Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица».