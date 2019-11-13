Двое детей пропали под Солнечногорском

Брат и сестра пропали в солнечногорском поселке Андреевка. Подростки вышли в школу вместе о своим опекуном, но в учебном заведении так и не появились. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

О пропаже подопечных в полицию заявила 63-летняя женщина, вместе с которой жили дети. Утром 11 ноября она вместе с мальчиком и девочкой 2007 и 2008 годов рождения вышла на улицу. Со ребятами опекун рассталась возле подъезда — до школы шестиклассники должны были добрать самостоятельно. Вместо этого подростки дождались, пока женщина уедет, вернулись в квартиру и оставили рюкзаки с учебниками.

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Около 06:30 на номер мобильного телефона, которым пользовалась старшая девочка, поступило два звонка с неизвестного номера. После этого дети взяли пакет с игрушками, вышли из дома и ушли в неизвестном направлении.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека. Устанавливаются обстоятельства случившегося, с места происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Мать пропавших шестиклассников живет от них отдельно — в Брянской области. Она не работает. С 2017 года женщину ограничили в родительских правах.

Полиция, добавил источник, проверяет знакомых семьи, чтобы выяснить, к кому могли уйти дети. Их поиски продолжаются.