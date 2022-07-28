Двое детей пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

В Юго-западном административном округе Москвы произошло ДТП. Водитель BMW наехал на столб, сообщил источник «360» в экстренных службах. Пострадали дети.

Авария случилась недалеко от станции метро «Новые Черемушки», на улице Островитянова. Иномарка влетела в столб, три человека получили травмы. По предварительной информации, двое из них — дети. На место ДТП вызвали скорую помощь.

Сегодня днем похожая авария случилась в городе Иваново. Водитель Toyota получил травмы, протаранив столб линии электропередачи. На место ДТП вызвали спасателей, они ликвидировали последствия случившегося.