Происшествия 09 января 2023, 14:24 Двое детей пострадали в пожаре в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в одном из многоквартирных домов произошел пожар. В результате острадали двое детей. Об этом сообщил сообщил kp.ru.

В региональном управлении МЧС рассказали, что пожар случился на улице Усилова из-за неисправного холодильника. Дети, находившиеся в квартире, почувствовали запах дыма и вышли на балкон, чтобы вызвать спасателей.

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На место ЧП прибыли 45 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. Брата и сестру с отравлением увезли в Нижегородскую детскую клиническую больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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