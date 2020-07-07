Двое детей пострадали в пензенском ДТП

Очевидцы засняли ДТП на фото. Отечественная «Нива» под управлением 64-летнего мужчины врезалась в иномарку Peugeot, за рулем которой находился 39-летний водитель.

Одну женщину госпитализировали, остальным пострадавшим оказали помощь на месте, после чего отпустили.

По факту аварии проводится проверка.