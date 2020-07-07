07 июля 2020, 14:31
Двое детей пострадали в пензенском ДТП
Авария произошла в Пензе на проспекте Победы. Столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, двое из них — дети. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Очевидцы засняли ДТП на фото. Отечественная «Нива» под управлением 64-летнего мужчины врезалась в иномарку Peugeot, за рулем которой находился 39-летний водитель.
Одну женщину госпитализировали, остальным пострадавшим оказали помощь на месте, после чего отпустили.
По факту аварии проводится проверка.