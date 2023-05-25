Происшествия 25 мая 2023, 18:40 Двое детей пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении двух детей после обстрела ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, двое детей получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Мэр Горловки Приходько / Telegram Мэр Горловки Приходько / Telegram Мэр Горловки Приходько / Telegram Мэр Горловки Приходько / Telegram Мэр Горловки Приходько / Telegram Мэр Горловки Приходько / Telegram

По его словам, под огнем националистов оказался Никитовский район Горловки.

Реклама

«Двое деток в результате обстрела получили ранения», — написал мэр.

Приходько уточнил, что в общей сложности в Горловке пострадали семь мирных жителей, повреждения получили пять автомобилей.

Совместный центр контроля и координации огня ДНР в Telegram-канале уточнил, что ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из реактивной системы залпового огня и шесть артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Боевики вели обстрел со стороны населенного пункта Дзержинск.

На прошлой неделе Горловка также оказалась под огнем боевиков, пострадали линии электропередач, клуб «Досуг» и поселковая администрация.