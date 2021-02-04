Двое детей пострадали в ДТП во Владимирской области

По данным телеканала «Царьград», столкнулись легковая машина и грузовик. Пострадали женщина за рулем легковушки и двое ее детей.

Ранее в Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге было зафиксировано ДТП с участием легкового авто и двух грузовиков. По данным издания, авария произошла на 41-м километре КАД. По словам свидетелей, с одного из грузовиков упали кирпичи. В результате столкновения один человек пострадал.