Происшествия 04 июля 2023, 13:00 Двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

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Столкновение сразу трех легковых автомобилей произошло на трассе в Ростовской области в районе города Шахты. В аварии пострадали двое детей, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки Nissan отвлекся от дороги и врезался в иномарку Renault. От удара машину отбросило на автомобиль BMW.

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Отмечается, что в аварии пострадали дети в возрасте восьми и 10 лет, с различными травмами их доставили в больницу.