18 января 2021, 11:29
Двое детей пострадали в ДТП в Подмосковье
Две легковушки столкнулись на трассе под Чеховом утром 18 января. В аварии пострадали четыре человека. Среди них двое детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
«В 08:15 на автодороге Дубна — Стремилово произошло ДТП с участием автомобилей Opel и Kia. В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе двое детей восьми и 11 лет. Пострадавшие госпитализированы», — приводит агентство текст сообщении пресс-службы ведомства.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Информации о состоянии получивших травмы людей и причинах столкновения машин пока нет.