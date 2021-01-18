Двое детей пострадали в ДТП в Подмосковье

«В 08:15 на автодороге Дубна — Стремилово произошло ДТП с участием автомобилей Opel и Kia. В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе двое детей восьми и 11 лет. Пострадавшие госпитализированы», — приводит агентство текст сообщении пресс-службы ведомства.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Информации о состоянии получивших травмы людей и причинах столкновения машин пока нет.