Двое детей пострадали в ДТП в Омске за два часа

В Омске в течение двух часов 11-летний мальчик и двухлетняя девочка получили травмы в ДТП.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, сначала 17 января, в 13-20 30-летний водитель, управлявший автомобилем Honda Civic, возле остановки общественного транспорта «Парк Победы» на Ленинском проспекте, перестраиваясь, врезался в автомобиль Chevrolet klan. 11-летний пассажир последней машины был госпитализирован с травмами.

Второе ДТП с участием ребенка произошло около 17 часов на парковке спорткомплекса «Красная Звезда». Там 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не заметил двухлетнюю девочку, и сбил ее. Ребенку оказали помощь врачи.

По обоим ДТП полиция проводит проверку.