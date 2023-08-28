Происшествия 28 августа 2023, 14:33 Двое детей пострадали в ДТП в Новосибирске

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В Новосибирске на Красном проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Сидевший за рулем BMW 20-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался автомобиль Lifan, который ехал впереди. Подросток 14 лет и пятилетняя девочка, сидевшие в немецкой иномарке, пострадали, их госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.

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