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    16 августа 2020, 09:13

    Двое детей пострадали в аварии в Подмосковье

    Ксения Басырова

    Пять человек, включая двоих детей, пострадали при аварии на трассе «Волга» в Подмосковье. Один человек погиб.
    Двое детей пострадали в аварии в Подмосковье

    Легковушка столкнулась с машиной дорожной службы.

    «На 16-м километре автодороги М-17 „Волга“ произошло попутное столкновение Lada Largus и машины дорожных служб», — сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

    Погиб мужчина — пассажир легковушки. ДТП произошло из-за нарушений правил дорожного движения. На месте работают сотрудники МВД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

    15 августа крупная авария произошла на востоке Москвы на улице Красноярской. Столкнулись автобус и внедорожник. Пострадал водитель джипа, его заблокировало в автомобиле. Передний бампер машины сильно искорежен. Из-за аварии перекрыли две полосы дороги. На месте работали сотрудники МЧС, пожарные и полиция.

    Ранее смертельная авария произошла в Ставрополье. Там подросток насмерть задавил 15-летнюю школьницу. Жители села Кочубеевского, где произошла авария, массово вышли на улицы. Они требуют справедливого суда над несовершеннолетним водителем.

    Новости SMI.FM