Двое детей пострадали в аварии в Подмосковье

Пять человек, включая двоих детей, пострадали при аварии на трассе «Волга» в Подмосковье. Один человек погиб.

Легковушка столкнулась с машиной дорожной службы.

«На 16-м километре автодороги М-17 „Волга“ произошло попутное столкновение Lada Largus и машины дорожных служб», — сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Погиб мужчина — пассажир легковушки. ДТП произошло из-за нарушений правил дорожного движения. На месте работают сотрудники МВД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

15 августа крупная авария произошла на востоке Москвы на улице Красноярской. Столкнулись автобус и внедорожник. Пострадал водитель джипа, его заблокировало в автомобиле. Передний бампер машины сильно искорежен. Из-за аварии перекрыли две полосы дороги. На месте работали сотрудники МЧС, пожарные и полиция.

Ранее смертельная авария произошла в Ставрополье. Там подросток насмерть задавил 15-летнюю школьницу. Жители села Кочубеевского, где произошла авария, массово вышли на улицы. Они требуют справедливого суда над несовершеннолетним водителем.