Происшествия 14 июля 2023, 16:42 Двое детей пострадали в аварии с мопедом в Пензенской области

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В Бековском районе Пензенской области в результате аварии с мопедом пострадали двое детей девяти и 10 лет. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил прокатить несовершеннолетних, но в какой-то момент потерял управление и наехал на бордюр.

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Дети получили повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Сейчас решается вопрос о заключении виновника аварии под стражу.