Происшествия 02 января 2023, 23:39 Двое детей пострадали при ДТП с лошадьми в Петербурге МВД: двое детей пострадали при ДТП с лошадьми в Петербурге Unsplash

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Запряженная лошадьми карета въехала в толпу пешеходов в центре Петербурга. В результате пострадали твое детей и их отец. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

«В полицию поступило сообщение о ДТП с участием кареты, запряженной лошадьми, на Дворцовой площади Петербурга. В результате инцидента пострадали трое пешеходов», — заявили в ведомстве.

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Правоохранители получили информацию о случившемся около 17:00 в понедельник, 2 января. Как уточнили в пресс-службе, травмы получил 43-летний мужчина, а также его девятилетняя дочь и сын восьми лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Врачи оценили травмы как средней степени тяжести.

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Сотрудники полиции задержали женщину, управлявшую лошадьми. Ее отправили на медосвидетельствование из-за признаков алкогольного опьянения. Во время разбирательств правоохранители выяснили, что ДТП спровоцировал проходивший рядом с каретой мужчина. Сейчас его ищут. Все обстоятельства продолжают устанавливать.