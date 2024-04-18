Происшествия 18 апреля 2024, 15:53 Двое детей попали под машины за минувшие сутки в Ижевске

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Сразу две аварии с участием детей-пешеходов произошли в Ижевске 17 апреля. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на 1-й отдел регионального УГИБДД.

Так, в районе пересечения улиц Советской и Карла Маркса водитель Daewoo Matiz сбил 12-летнюю девочку, которая пыталась перебежать дорогу. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

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На перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева 12-летний самокатчик попал под колеса микроавтобуса. В результате школьник получил различные травмы.