Двое детей получили травмы во время пожара в Чите

Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома по улице Токмакова в Чите. В результате двое детей пострадали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Ситуация произошла вчера, 9 июня. На место происшествия прибыли спасатели. В квартире они обнаружили загоревшиеся домашние вещи. Огонь охватил площадь в десять квадратных метров. Двое детей возрастом три и один года, которые находились в квартире, отравились угарным газом. Их госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.