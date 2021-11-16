Двое детей получили травмы в ДТП в Петербурге в один день

Два ДТП, в которых пострадали дети, произошло в Санкт-Петербурге в один день. Об этом сообщили «Невские новости».

Первая авария случилась в Пушкине. Женщина-водитель за рулем Volvo XC90, проехала на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулась с Audi A3. Пострадал двухлетний ребенок, находившийся в салоне Volvo.

Второе ДТП произошло в Колпино. Мужчина на Volvo сбил девятилетнюю девочку. Она получила сотрясение мозга и перелом голени.

Оба ребенка госпитализированы в состоянии средней тяжести.