16 ноября 2021, 16:22
Двое детей получили травмы в ДТП в Петербурге в один день
Двухлетний ребенок и школьница пострадали в авариях в Петербурге
Два ДТП, в которых пострадали дети, произошло в Санкт-Петербурге в один день. Об этом сообщили «Невские новости».
Первая авария случилась в Пушкине. Женщина-водитель за рулем Volvo XC90, проехала на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулась с Audi A3. Пострадал двухлетний ребенок, находившийся в салоне Volvo.
Второе ДТП произошло в Колпино. Мужчина на Volvo сбил девятилетнюю девочку. Она получила сотрясение мозга и перелом голени.
Оба ребенка госпитализированы в состоянии средней тяжести.