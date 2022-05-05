05 мая 2022, 16:53
Двое детей получили травмы в ДТП в Новосибирске
Авария произошла недалеко от дома № 28 по улице Киевской в Ленинском районе Новосибирска. В результате случившегося пострадали 17-летний подросток и пятилетняя девочка. Об этом написал «Царьград».
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что 39-летняя женщина на Toyota при выезде со двора столкнулась с автомобилем Datsun.
Детей с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.