Двое детей получили травмы в ДТП в Новосибирске

Авария произошла недалеко от дома № 28 по улице Киевской в Ленинском районе Новосибирска. В результате случившегося пострадали 17-летний подросток и пятилетняя девочка. Об этом написал «Царьград».

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что 39-летняя женщина на Toyota при выезде со двора столкнулась с автомобилем Datsun.

Детей с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.