Двое детей получили сильные ожоги после игр с бензином в Волгоградской области

В Волгоградской области идет прокурорская проверка по факту получения тяжелых ожогов двумя детьми, которые играли с бензином и огнем.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину, ЧП произошло в бывшем общежитии города Волжский, которое стало многоквартирным домом.

Два брата в возрасте семи и 12 лет, оставшись без надзора взрослых в общей туалетной комнате стали играть с находившимся там бензином. В какой-то момент опасная жидкость воспламенилась в руках ребят. Их с сильными ожогами доставили в больницу.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, многодетную семью, в которой воспитываются дети, характеризуют положительно.