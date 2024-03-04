Происшествия 04 марта 2024, 21:27 Двое детей погибли в запертом доме при пожаре на Алтае МЧС России: на пожаре в Республике Алтай в запертом доме погибли двое детей Пресс-служба МЧС

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Двое детей погибли на пожаре в Республике Алтай, их обнаружили спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пожар случился в селе Турочак, загорелся жилой дом на 120 квадратных метров. На место выехали спасатели МЧС России, они обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без сознания.

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Выяснилось, что родители закрыли двери и уехали в магазин. На пожаре работали 19 огнеборцев и шесть единиц техники МЧС, сообщили в ведомстве.

В начале марта в Ростовской области от утечки газа погибла семья с тремя детьми. Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.