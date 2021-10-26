Двое детей погибли в Техасе в результате ДТП

Во время соревнований по драг-рейсингу в аэропорту города Керрвилл в Техасе произошла авария. В результате скончались двое детей. Еще четверо человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местный полицейский департамент.

Всего на мероприятии находились 3,5 тысячи человек. При этом трибуны оборудованы не были. Многие зрители находились рядом с трассой. Один из водителей не справился с управлением. Машина влетела в толпу. Мальчики шести и восьми лет скончались на месте от полученных травм. Гонщика направили медицинский центр Сан-Антонио.