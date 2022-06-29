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    29 июня 2022, 17:12

    Двое детей погибли в реке Пермского края

    Арина Бобкова

    Двое детей из Пермского края утонули во время купания в реке Сылва. Об этом сообщил RT со ссылкой на Newinform.

    В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что мальчики находились без присмотра взрослых. Дети купались в месте, которое не предназначено для купания. Они не смогли выбраться с большой глубины.

    Сотрудники полиции организовали судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент они выясняют обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».