Происшествия 30 декабря 2022, 22:38 Двое детей погибли в пожаре в Воронеже

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Серьезный пожар произошел в Воронеже. Там загорелся многоквартирный дом. В результате погибли дети. Об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на слова губернатора Воронежской области Александра Гусева.

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Возгорание зафиксировали в четверг, 29 декабря. Пламя охватило дом на улице Туполева. В пожаре погибли два несовершеннолетних мальчика. Кроме того, пострадала и маленькая девочка. На данный момент она находится в больнице, написали «Дни.ру».