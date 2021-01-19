Двое детей погибли в пожаре в Тюменской области

В поселке Богандинский Тюменской области при пожаре в многоквартирном доме погибли двое запертых в квартире малолетних детей.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС РФ по региону, трагедия с гибелью детей произошла 18 января в одноэтажном восьмиквартирном доме на улице Привокзальная.

О пожаре сообщили в 14-14, спустя 10 минут на место прибыли спасатели. Через несколько минут пожарным удалось локализовать огонь, распространившийся на площади семи квадратных метров, а спустя еще 20 минут пожар ликвидировали.

В квартире, где начался пожар, спасатели нашли двоих детей 2020 и 2016 года рождения, которых незамедлительно передали бригаде скорой помощи. Но детей спасти не удалось.

По данным издания, в доме не было пожарной сигнализации.