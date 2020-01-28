28 января 2020, 18:26
Двое детей погибли в пожаре на Ставрополье. Возбуждено уголовное дело
По факту смерти двух малолетних детей в хуторе Рог на Ставрополье началось расследование. Следствие не исключает, что фигурантом дела может стать мать погибших, сообщил сайт newstracker.ru.
В одном из частных домов произошел пожар, внутри находились трехлетний и годовалый мальчики. Оба погибли. Мать детей в этот момент была в другой постройке в пределах домовладения.
Следователи устанавливают обстоятельства возникновения пожара.