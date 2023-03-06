Происшествия 06 марта 2023, 13:48 Двое детей погибли в ДТП в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два ребенка. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария произошла на дороге Чернышиха — Большое Мурашкино. По предварительным данным, «УАЗ» не справился с управлением и врезался на скорости в автомобиль Lada, который ехал по встречной полосе. В каждой из машин были по двое взрослых и двое детей. В результате пострадали все участники аварии.

Реклама

Девочек из Lada, трех и девяти лет, госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось спасти их жизни. Остальных пострадавших также доставили в больницу.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авторы: