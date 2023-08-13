Происшествия 13 августа 2023, 03:55 Двое детей погибли в ДТП с электросамокатом под Оренбургом МВД: под Оренбургом двое детей погибли при столкновении самоката и автомобиля Unsplash

Читать 360tv в

В результате столкновения электросамоката и автомобиля в Оренбургской области погибли двое подростков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

ДТП произошло на автодороге Соль-Илецк — Буранное. Несовершеннолетний водитель самоката не справился с управлением при развороте от правой по движению обочины. Произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina, за рулем которой был 75-летний мужчина.

Реклама

«В результате ДТП двое несовершеннолетних погибли до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два молодых человека. Автомобиль врезался в фонарный столб и загорелся, водитель и пассажир скончались на месте.