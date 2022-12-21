Происшествия 21 декабря 2022, 11:42 Двое детей погибли при пожаре в Новосибирске

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Квартира загорелась на Грунтовой улице в Новосибирске. В результате возгорания погибли двое детей, сообщил сайт « Вести. Новосибирск».

По данным сайта «МК в Питере», годовалая девочка и двухлетний мальчик остались в квартире одни. В день происшествия за несовершеннолетними присматривала 19-летняя няня. В какой-то момент она решила уйти из квартиры по своим делам, после чего произошел пожар.

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Отмечается, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

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