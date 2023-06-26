Происшествия 26 июня 2023, 00:18 Двое детей погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии МЧС: два ребенка погибли в недостроенном частном доме в Кабардино-Балкарии СУ СКР по Кабардино-Балкарии

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Двое детей погибли при пожаре в недостроенном частном доме в селе в Нартан Чегемского района в Кабардино-Балкарии. Их тела обнаружили пожарные на месте возгорания, сообщило региональное ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул во второй половине дня в воскресенье, 25 июня. Загорелось здание по улице Доловых.

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«По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома. В 16:48 по московскому времени (совпадает с местным — прим. ред.) пожар был локализован. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни», — сказано в сообщении.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, к его тушению привлекались 19 человек и четыре единицы техники.

Как сообщило региональное СУ СКР, по факту гибели детей организована доследственная проверка. По предварительным данным, дети жили по соседству и играли на крыше дома. Они могли развести костер, что и стало причиной случившегося.

Ранее в Королеве Московской области возник пожар в квартире на 14 этаже многоэтажного дома. В результате погибли находившийся в помещении мужчина и пожарный, пытавшийся его спасти. Оба хотели перебраться по балкону в соседнюю квартиру и рухнули на козырек здания. Причиной пожара мог стать поджог.