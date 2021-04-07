Двое детей погибли при пожаре в доме в Иркутской области

Частный дом загорелся в Иркутской области. В пожаре погибли двое детей — брат и сестра. Об этом сообщило ИА Nation News.

На место пожара прибыли спасатели, но детей спасти не успели. Позже были найдены тела семилетнего мальчика и трехлетней девочки. Уточняется, что мама детей находилась в гостях в момент пожара, а отец — на работе.

Электроприборы были включены, хотя родители знали о плохой проводке. Специалисты уточняют точную причину возгорания.