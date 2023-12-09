Происшествия 09 декабря 2023, 09:56 Двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области МЧС: тела двух детей нашли после пожара в доме в Челябинской области Пожар в Челябинской области / Пресс-служба МЧС

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В садовом товариществе в Челябинской области загорелся одноэтажный дом. В результате пожара погибли двое детей, три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что при тушении пожара спасатели обнаружили тела четырехлетней девочки и трехлетнего мальчика. Трех пострадавших передали медикам.

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По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания тепловентилятора. При этом в доме не было автоматического пожарного извещателя, подытожили в МЧС.

Ранее в многоквартирном доме в Нижегородской области произошло возгорание. В результате пожара погибли три человека — двое мужчин и женщина.