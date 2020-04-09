Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Заведено дело
Пожар произошел в ночь на 9 апреля. Сгорел частный дом в деревне Соловьиха, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Нижегородской области.
В региональном управлении МЧС добавили, что сигнал о пожаре поступил к ним в 03:12. К прибытию спасателей горел уже весь дом. Пожар ликвидировали в 05:37.
Погибли семилетняя девочка и мальчик двух лет. Еще пять человек доставили в больницу, среди них двое детей, в том числе младенец, состояние которого оценивают как тяжелое. Следователи объяснили большое количество детей в доме тем, что в гости к семье приехали родственники, которые решили остаться на ночевку.
«Нижегородская правда» узнала, что в сгоревшем доме жила пенсионерка с дочкой и ее детьми. За день до пожара к ним приехали сын хозяйки дома с женой и детьми.
После пожара следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям.
В МЧС считают, что пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сейчас сгоревший дом разбирают.