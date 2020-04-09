Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Заведено дело

В Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей во время пожара. Частный дом сгорел, когда в нем было много родственников, приехавших погостить.

Пожар произошел в ночь на 9 апреля. Сгорел частный дом в деревне Соловьиха, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Нижегородской области.

В региональном управлении МЧС добавили, что сигнал о пожаре поступил к ним в 03:12. К прибытию спасателей горел уже весь дом. Пожар ликвидировали в 05:37.

Погибли семилетняя девочка и мальчик двух лет. Еще пять человек доставили в больницу, среди них двое детей, в том числе младенец, состояние которого оценивают как тяжелое. Следователи объяснили большое количество детей в доме тем, что в гости к семье приехали родственники, которые решили остаться на ночевку.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Нижегородская правда» узнала, что в сгоревшем доме жила пенсионерка с дочкой и ее детьми. За день до пожара к ним приехали сын хозяйки дома с женой и детьми.

После пожара следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям.

В МЧС считают, что пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сейчас сгоревший дом разбирают.