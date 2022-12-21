21 декабря 2022, 13:19
Двое детей погибли при пожаре в Адыгее
Возгорание в частном домовладении произошло в Гиагинском районе Республики Адыгеи. В результате пожара погибли двое детей, сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет России по республике.
По предварительным данным, при возникшем в частном доме возгорании погибли два ребенка в возрасте одного года и двух лет. Спасатели обнаружили их тела без признаков какой-либо жизни.
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Отмечается, что по факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.
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