Важное 30 декабря 2023, 15:15 Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ Губернатор Гладков: двое детей погибли при атаке ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным, двое детей погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Несколько человек пострадали в результате атаки, добавил глава региона. По его словам, украинские снаряды попали в жилой сектор. Других деталей случившегося не приводилось.

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«Все подробности позже», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что из-за атаки украинских боевиков погиб один мужчина. Четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

ВСУ также обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района Брянской области. Погиб ребенок 2014 года рождения, рассказал глава региона Александр Богомаз. Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.