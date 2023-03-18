18 марта 2023, 22:45
Двое детей погибли подо льдом в Калужской области
СК: пять школьников провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли
Пять детей провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли. Об этом правительство региона сообщило в «ВКонтакте».
Происшествие случилось недалеко от Обнинска на реке Протва.
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«Как стало известно, под лед провалились пятеро ребят. Троих удалось спасти», — говорится в сообщении властей.
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В настоящее время спасенные дети находятся в приемном покое больницы в состоянии шока. С ними проводят все необходимые процедуры.
Следственный комитет по Калужской области сообщило в Telegram-канале проведении проверки. На месте гибели подростков работали следователи.
«Организована процессуальная проверка», — отметили в управлении.
По предварительным данным, пятеро мальчиков гуляли рядом с лодочной базой на реке Протве под Обнинском и провалились под лед.
Двое подростков смогли выбраться самостоятельно. Третьего пострадавшего вытащил проходивший мимо мужчина, двое школьников утонули.
Ранее Саратовской области женщина-водитель не справилась с управлением и утопила автомобиль. Она погибла вместе с четырехлетним мальчиком.
Дети
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