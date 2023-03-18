Происшествия 18 марта 2023, 22:45 Двое детей погибли подо льдом в Калужской области СК: пять школьников провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли YouTube

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Пять детей провалились под лед на реке Протва в Калужской области, двое из них погибли. Об этом правительство региона сообщило в «ВКонтакте».

Происшествие случилось недалеко от Обнинска на реке Протва.

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«Как стало известно, под лед провалились пятеро ребят. Троих удалось спасти», — говорится в сообщении властей.

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В настоящее время спасенные дети находятся в приемном покое больницы в состоянии шока. С ними проводят все необходимые процедуры.

Следственный комитет по Калужской области сообщило в Telegram-канале проведении проверки. На месте гибели подростков работали следователи.

«Организована процессуальная проверка», — отметили в управлении.

По предварительным данным, пятеро мальчиков гуляли рядом с лодочной базой на реке Протве под Обнинском и провалились под лед.

Двое подростков смогли выбраться самостоятельно. Третьего пострадавшего вытащил проходивший мимо мужчина, двое школьников утонули.

Ранее Саратовской области женщина-водитель не справилась с управлением и утопила автомобиль. Она погибла вместе с четырехлетним мальчиком.