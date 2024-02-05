05 февраля 2024, 22:09
Двое детей погибли на пожаре в Клину
МЧС: на пожаре в Клину погибли 3-летний мальчик и 2-летняя девочка
В квартире на третьем этаже многоквартирного дома в деревне Шевлякова городского округа Клин Московской области произошел пожар. От отравления парами газа погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, сообщили в МЧС РФ по региону.
«Пожарно-спасательными подразделениями из горящей квартиры и квартиры, расположенной этажом выше, были спасены четыре человека, два из которых несовершеннолетние дети 2020 и 2021 года рождения», — сообщили в МЧС.
Реклама
Пострадавших передали медикам скорой помощи, но детей спасти не удалось. В ведомстве предположили, что причиной пожара стал неисправный электроудлинитель.
Взрослых госпитализировали, им оказана необходимая медицинская помощь.
В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание произошло в одной из квартир, в которой находился пожилой мужчина и трехлетний мальчик. По версии ведомства, в квартире загорелся диван.
По факту гибели детей в пожаре следователи Клина возбудили уголовное дело и назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Клин
Пожары
Дети
МЧС РФ
Россия
Реклама
Реклама