Происшествия 05 февраля 2024, 22:09 Двое детей погибли на пожаре в Клину МЧС: на пожаре в Клину погибли 3-летний мальчик и 2-летняя девочка Пресс-служба МЧС России по Московской области

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В квартире на третьем этаже многоквартирного дома в деревне Шевлякова городского округа Клин Московской области произошел пожар. От отравления парами газа погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, сообщили в МЧС РФ по региону.

«Пожарно-спасательными подразделениями из горящей квартиры и квартиры, расположенной этажом выше, были спасены четыре человека, два из которых несовершеннолетние дети 2020 и 2021 года рождения», — сообщили в МЧС.

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Пострадавших передали медикам скорой помощи, но детей спасти не удалось. В ведомстве предположили, что причиной пожара стал неисправный электроудлинитель.

Взрослых госпитализировали, им оказана необходимая медицинская помощь.

В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание произошло в одной из квартир, в которой находился пожилой мужчина и трехлетний мальчик. По версии ведомства, в квартире загорелся диван.

По факту гибели детей в пожаре следователи Клина возбудили уголовное дело и назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.