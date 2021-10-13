Двое детей погибли из-за соседей, решивших потушить масло

Во Владивостоке из-за пожара погибли двое маленьких детей. В случившемся обвиняют мужчину, который решил потушить возгорание и поливал водой горящее масло — из-за этого задымление только усилилось. Об инциденте написал «Московский Комсомолец».

Огонь вспыхнул в квартире многоэтажки, из которой пожарные вывели 24 жителя. Пострадали дети — четверых доставили в больницу, но двоих из них так и не смогли спасти. Врачи установили, что дети в возрасте шести и десяти лет отравились угарным газом — он попал в соседнюю квартиру.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование уже завершено. Обвиняемым стал 23-летний молодой человек, из-за неосторожных действий которого дети погибли. Сейчас дело направили в суд.

Следователи установили, что пожар разгорелся во время приготовления пищи. Молодые люди готовили ужин и делали курицу во фритюре. Девушка поставила на раскаленную плиту кастрюлю с маслом — ее содержимое загорелось. Ее парень решил все исправить, но поступил неправильно и долил в масло воду, из-за чего огонь только усилился и дым проник в соседнюю квартиру, где были потерпевшие.