15 августа 2023, 01:37
Двое детей погибли и 13 пострадали при взрыве на заправке в Махачкале
Минздрав России: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 13 детей, двое погибли
В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли двое детей. Также среди раненых оказались 13 детей, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.
«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло, из них двое детей, 56 человек ранено, из них 13 детей», — отметили в ведомстве.
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Министр здравоохранения Татьяна Беляева сейчас находится на месте происшествия и держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим. Также сюда прибыл замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, который уже посетил пострадавших в РКБ.
По данным Минздрава, для помощи раненым задействовали все необходимые ресурсы: специалистов, медикаменты, расходный материал и препаратов крови.
Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. Загорелся автосервис, пламя перекинулось на находившуюся рядом АЗС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что семьям погибшим окажут всю необходимую помощь. Он находится на месте ЧП.
Дагестан
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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