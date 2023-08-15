Происшествия 15 августа 2023, 01:37 Двое детей погибли и 13 пострадали при взрыве на заправке в Махачкале Минздрав России: при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали 13 детей, двое погибли РИА «Новости»

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В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли двое детей. Также среди раненых оказались 13 детей, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло, из них двое детей, 56 человек ранено, из них 13 детей», — отметили в ведомстве.

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Министр здравоохранения Татьяна Беляева сейчас находится на месте происшествия и держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим. Также сюда прибыл замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, который уже посетил пострадавших в РКБ.

По данным Минздрава, для помощи раненым задействовали все необходимые ресурсы: специалистов, медикаменты, расходный материал и препаратов крови.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. Загорелся автосервис, пламя перекинулось на находившуюся рядом АЗС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что семьям погибшим окажут всю необходимую помощь. Он находится на месте ЧП.