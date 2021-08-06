Двое детей оказались среди жертв аварии под Ростовом

Сразу девять машин попали в аварию на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых оказались двое детей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, в аварии погибли две женщины и 12-летняя девочка. Они ехали в Hyundai Santa Fe. Еще одной жертвой ДТП стал ребенок, который находился в салоне Chevrolet Epica.

Согласно официальным данным, два грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись на 1070-м километре федеральной автодороги.

Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии. Продолжают работать спасатели, разбирающие пострадавшие автомобили на дороге.