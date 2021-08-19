Двое детей обварились кипятком в Волгоградской области

Под Волгоградом двое детей опрокинули на себя емкости с горячей жидкостью. Оба пострадавших лечатся в детском ожоговом отделении Волгоградской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

В городе Волжский годовалый мальчик получил ожоги 35% тела, вылив на себя кастрюлю с кипящим супом. Все произошло, когда мать ненадолго отвлеклась от приготовления пищи. Пострадавший ребенок находится в реанимации.

В Дубовском районе двухлетняя девочка получила ожоги 10% тела. Она вылила на себя стакан кипятка. Ребенка госпитализировали.